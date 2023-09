Gazzetta - Garcia in bilico, ma Conte non è convinto del Napoli: c'è un altro ostacolo al suo arrivo

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha cominciato il suo casting, anche perché non lo ammetterebbe mai, però inizia a guardare qualche situazione con interesse. Antonio Conte è libero ma non appare convinto del Napoli e al tempo stesso il presidente rimane dell’idea di voler continuare sulla base del 4-3-3. Il sistema di gioco però non diventa dogma dal momento in cui bisognerebbe intervenire - in caso di mancanza di risultati di Garcia - per dare una scossa al gruppo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.