Gazzetta - Giuntoli vuole subito la Juve: pronta azione legale "per giusta causa" contro ADL, la situazione

Tuttavia Aurelio De Laurentiis continua a fare muro e la sensazione è che si andrà al braccio di ferro, stando a quanto riferito dalla Rosea

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vuole Cristiano Giuntoli, ma soprattutto Cristiano Giuntoli vuole la Juventus. E preferirebbe se l'operazione si chiudesse la prossima settimana. Entro mercoledì, massimo qualche giorno dopo, scrive La Gazzetta dello Sport. Tuttavia Aurelio De Laurentiis continua a fare muro e la sensazione è che si andrà al braccio di ferro, stando a quanto riferito dalla Rosea:

"Ma il manager toscano come spera di ottenere il via libera? Di sicuro con tatto e con la disponibilità a rinunciare ad alcuni emolumenti maturati negli anni, in particolare quelli legati all’ultima stagione da sballo. Tuttavia nel suo entourage c’è chi va oltre e prepara un piano B. In tal caso sarebbe fatale una sponda legale per una risoluzione «per giusta causa». Argomenti forti che nessuno vuol mettere in piazza. Non è da escludere, però, che questa opzione emerga nell’inevitabile faccia a faccia post scudetto".