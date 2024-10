Gazzetta - Il Napoli può dare il primo strappo: turnover anche per evitare cali di tensione

L'ora della verità, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito alla partita del cuore di Antonio Conte che può segnare anche stavolta - come accadde per il suo primo gol al Maradona nell'89 proprio con i pugliesi - un'altra svolta, l'inizio di qualcosa di altrettanto grande. Stavolta è il suo Napoli che corre e vuole dimostrare di non soffrire di vertigini.

Oggi c'è l'occasione di dare il primo strappo al vertice e approfittare di un passo falso di Inter o Juventus, oppure di entrambe, che si affronteranno domani a San Siro. Conte non vuole cali di tensione, il futuro è oggi, prima tappa che precede gli scontri diretti, e si presenterà cambiando due terzi del tridente. Niente Kvara e Politano, spazio per Neres e Ngonge. Chi non cambia è il centravanti: Lukaku al centro del tridente anche per migiorare la condizione.