Gazzetta: "Insigne lunedì ha pranzato insieme all'agente con due dirigenti della MLS"

Nuove voci su un possibile futuro negli Stati Uniti per Lorenzo Insigne. Ad alimentare questa possibilità è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Nei giorni scorsi, in città è arrivato il vice presidente della MLS, la Lega americana, Lino Di Cuollo che è stato notato in un ristorante importante del centro di Napoli, in compagnia dell’agente e intermediario, Andrea D’Amico, lo stesso che ha mediato con il Lille per l’operazione Osimhen, e lo stesso che portò Giovinco negli Stati Uniti.

Con loro, anche una terza persona che, secondo indiscrezioni, sarebbe un dirigente del Toronto. Tra l’altro, pare che i tre siano stati ospiti di Vincenzo Pisacane, il procuratore del capitano del Napoli, che insieme a Lorenzo, ha poi pranzato con i due esponenti della Mls, lunedì. Indiscrezioni, certo, che stanno animando le ultime ore”.