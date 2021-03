Gazzetta - Insigne-Napoli, rischio rottura in estate: già rifiutata prima proposta per il rinnovo

Rischio rottura tra Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del capitano. Il 24 azzurro ha già rifiutato una prima proposta. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport scrive: "Le prospettive non sono rassicuranti, il capitano del Napoli ha respinto una prima proposta avuta dal club, che sarebbe addirittura inferiore all'attuale ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. È probabile che l'incontro possa slittare alla prossima estate, quando le parti avranno l'opportunità di sedersi per cercare di trovare un accordo".

In pratica, De Laurentiis spera che il capitano possa venirgli incontro, assecondando la sua necessità di ridurre il monte ingaggi a causa della pandemia. "Diversamente, c'è l'ipotesi che si possa anche arrivare a una rottura che, al momento, nessuna della due parti si auspica" si legge.