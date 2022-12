Gazzetta - Insigne-Spalletti, lunga chiacchierata: ecco cosa si sono detti

A raccontare alcune curiosità sul ritorno a casa del numero 24 è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Lorenzo è arrivato prima ancora dell’allenamento, trovando i compagni di poco tempo fa, negli spogliatoi che si preparavano all’allenamento. Particolarmente affettuosa l’accoglienza del capocannoniere e neo papà, Victor Osimhen che poi sui social ha voluto esternare così: «Il re ci ha fatto visita a sorpresa, è bello rivederti». Ma il capitano dell’ultima Coppa Italia sollevata, giugno 2020, si è soffermato un po’ con tutti. Prima e dopo la seduta, che ha seguito a bordo campo.

In particolare è rimasto a chiacchierare con Luciano Spalletti, col quale si è informato su come sta la squadra, perché Insigne rimane comunque un grande tifoso del Napoli. Molto sentito l’abbraccio con Tommaso Starace, lo storico magazziniere, unico testimone rimasto dell’epoca di Diego Armando Maradona. E proprio sorseggiando l’ottimo caffé che Tommaso prepara con religiosa cura, Lorenzo è rimasto a chiacchierare con diverse persone, fra le quali il fisioterapista Fabio Sannino. Non parliamo di nostalgia, ma si è trattato di un bello incontro in un clima da vecchi amici".