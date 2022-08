Gazzetta - Juve in agguato su Raspadori: ADL deve muoversi per evitare brutte sorprese

Il Napoli deve fare in fretta se vuole assicurarsi Giacomo Raspadori perché la Juve è in agguato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli deve fare in fretta se vuole assicurarsi Giacomo Raspadori perché la Juve è in agguato. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive: "La Juventus vuole un attaccante e già mesi fa aveva inserito Raspadori nel suo “listone”, dal quale per altro Giacomino non è mai uscito. Allegri, infatti, pur avendo un debole per Morata sarebbe felice di prendere un profilo come Raspadori. Per il Napoli adesso il tempo inizia a stringere perché c’è la necessità di evitare brutte sorprese".