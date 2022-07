Gazzetta - Koulibaly deciso a lasciare Napoli: rilancio monstre Juve, 40mln per ADL! I dettagli

Kalidou Koulibaly tra Napoli, Juventus, Chelsea, Bayern Monaco e pure Barcellona. Il suo futuro è tutto da decifrare ancora

Kalidou Koulibaly tra Napoli, Juventus, Chelsea, Bayern Monaco e pure Barcellona. Il suo futuro è tutto da decifrare ancora, anche perché le offerte non gli mancano. Il Chelsea, scrive La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe pronto a offrirgli 9 milioni a stagione, ma c'è da capire per quanti anni. La Juventus per questo si sente ancora in gioco e prepara il rilancio, mentre il Napoli spera spera che la recente offerta da 6 milioni netti annui per le prossime 5 stagioni in questi giorni inducano il senegalese a sposare l’azzurro sino a fine carriera, magari da dirigente.

"Ma questa aspettativa non fa i conti con gli intendimenti del giocatore - si legge ancora sulla Rosea - ormai deciso a provare nuove esperienze. A 31 anni si sente pronto per mettersi in gioco altrove, a prescindere dall’aspetto economico. È altrettanto chiaro che per Kalidou sono allertati i maggiori club europei. Le danze sono cominciate a Barcellona, ma di recente hanno coinvolto anche il Chelsea e lo stesso Bayern: guarda caso le società che si stanno contendendo le prestazioni di De Ligt".

Quali sono le cifre che propongono da Torino? Il quotidiano rosa entra nel dettaglio: "Da quota 6 milioni netti, il passo è breve per arrivare a 7 milioni più bonus. Anche in questo caso si parte da un triennale, ma non sono da escludere offerte con ulteriori incentivi (anche temporali). E lo stesso discorso vale per l’indennizzo: inizialmente è stata prospettata una quotazione da 30 milioni di euro, ma è facile che si arrivi ai 40 milioni chiesti inizialmente dal patron campano".