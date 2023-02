Gazzetta - L'annuncio di ADL alla squadra: fisserà un premio per la vittoria della Champions

Sulla Gazzetta dello Sport si parla della serata a cena della squadra e della mossa del patron in vista degli ottavi di Champions League.

A Natale l’abituale appuntamento era saltato, ma ieri sera il presidente De Laurentiis ha voluto portate tutta la squadra a cena, in una località nei pressi di Maddaloni, nel casertano. Sulla Gazzetta dello Sport si parla della serata a cena della squadra e della mossa del patron in vista degli ottavi di Champions League.

Un modo per stare insieme e guardare avanti con fiducia. Nessun festeggiamento ma consapevolezza di essere sulla strada giusta e atmosfera rilassata con Spalletti e i suoi ragazzi pronti ora a calarsi anche nella sfida Champions, obiettivo che stimola il presidente. Ora che il gioiello è lì sotto gli occhi di tutti, gli scouting lavorano sodo per il futuro, mentre il presidente moltiplica gli stimoli. Ieri sera, a cena con tutta la squadra, De Laurentiis ha detto ai suoi che fisserà un premio per la vittoria della Champions. Non che si sia montato la testa, ma ha capito che con questa Banda Spalletti si può alzare l’asticella e sognare.