Gazzetta - L'Inter guarderà il Napoli da Monaco: gara col Bologna da tempo cerchiata in rosso

vedi letture

"Nel bel mezzo di questa breve preparazione ai quarti di Champions, cade infatti un Bologna-Napoli ad alta tensione: la gara era già segnata in rosso nelle tabelle fatte ad Appiano nelle scorse settimane, figurarsi dopo l'inciampo nerazzurro di sabato". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'attesa che c'è in casa nerazzurra per la partita del Napoli:

"I nerazzurri la guarderanno dall'hotel nel centro di Monaco in cui saranno in ritiro, lo staff sarà riunito e magari si aggiungerà pure qualche giocatore, ben sapendo che, in ogni caso, a fine gara saranno in testa alla classifica. Nello stesso tempo, però, tutti conoscono sfumature e differenze in questa lotta punto a punto contro il Napoli: proseguire la corsa sul filo dei nervi con un rotondo +3 non è uguale a farlo con uno striminzito + 1".