Gazzetta - Mario Rui a centrocampo: l'ultima idea di Spalletti per giovedì

Data l'emergenza, con Anguissa e Lobotka sicuramente out e Fabian in dubbio, Spalletti pensa a un centrocampista inedito per la gara contro il Leicester di giovedì. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ecco dunque che una delle soluzioni che potremo vedere - in avvio o in corsa - è quella di Mario Rui mediano. L’esterno mancino in alcune gare - a Mosca contro lo Spartak - quel ruolo lo ha anche ricoperto. Il portoghese ha piede e precisione di lancio e giocare da interno lasciando la sua abituale fascia non gli crea disagio".