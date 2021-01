Gazzetta - Mario Rui e Ghoulam non convincono, ADL sul mercato: piacciono 3 terzini e c'è un preferito

Gattuso ha a disposizione per la corsia sinistra Mario Rui e Ghoulam, ma entrambi non convincono. Per questo il Napoli, per questo gennaio, guarda al mercato. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in lista c'è Kieran Tierney dell'Arsenal, classe '97, ma anche Emerson del Chelsea o Junior Firpo del Barcellona. Il quotidiano fa sapere che la preferenza al momento cade sull’esterno italiano, punto fermo della Nazionale e che già conosce la Serie A per i suoi trascorsi a Roma.