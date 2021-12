Gazzetta - Mertens vuole restare da protagonista per il Mondiale: ADL sul rinnovo attende per un motivo

Dries Mertens, 141 gol con la maglia del Napoli, vuole restare in azzurro ben oltre il 2022, quando scadrà il suo contratto. Del suo futuro parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza un posto dove giocare i primi mesi della prossima stagione. L’attesa non sarà infinita".