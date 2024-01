Gazzetta - Mourinho e l'incontro con ADL: ecco cosa c'è di vero

José rifiuta l’Arabia e avrebbe chiesto a Mendes di incontrare ADL: possibile il blitz a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

José rifiuta l’Arabia e avrebbe chiesto a Mendes di incontrare ADL: possibile il blitz a Roma. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle voci di un possibile approdo sulla panchina del Napoli, a giugno, di Josè Mourinho: "La bomba arriva direttamente dall’Inghilterra e più precisamente dalle pagine del Times : José Mourinho avrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare un incontro con Aurelio De Laurentiis.

Del resto, De Laurentiis e Mendes sono legati da amicizia datata e non è un mistero che in passato il super manager portoghese abbia dato consigli ad Aurelio, non soltanto portato da lui alcuni suoi assistiti. Rapporto di stima e affetto, come ne ha tanti De Laurentiis nel mondo del calcio. Insomma, non ci sarebbe bisogno di prendere appuntamento a Roma. Incontrerà De Laurentiis? Non ci sono conferme ma tutto è possibile: di sicuro, solo per Antonio Conte Aurelio oggi farebbe una follia economica. Poi se Mourinho e Mendes riusciranno a fargli cambiare idea lo dirà solamente il tempo. L’ipotesi resta affascinante. Ma di concreto, al momento, non c’è proprio nulla"