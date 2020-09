Gazzetta - Napoli-Scudetto, cinque punti per sognare: nel mirino il futuro di tre azzurri

Il Napoli continua la fase di costruzione, con il campionato che è cominciato ed il mercato che sembra essere entrato in una fase molto calda, con Arek Milik bloccato in azzurro e Dzeko allo stesso modo nella capitale. Tutto da rifare, dunque, per sistemare l'attaccante polacco che non è il solo a cercare una nuova sistemazione, anche se al momento c'è anche la possibilità (concreta) che alla fine possa anche restare a Napoli.

Proprio la permanenza di Milik, mista ad un recupero pieno del giocatore, rappresenta uno dei cinque punti individuati da La Gazzetta dello Sport, nell'edizione, odierna, per far diventare lo Scudetto un sogno un po' più pluasibile: "I primi “se” riguardano lo stesso Napoli. Per stare lì, nelle prime tre posizioni, Osimhen dovrebbe confermare tutto il buono annunciato. Koulibaly dovrebbe restare, perché senza di lui non è una difesa da Champions. E magari Ghoulam tornare il vero Ghoulam. Milik non dovrebbe essere un peso, un’ombra minacciosa: a questo punto bisognerebbe cercare di recuperarlo. Se poi nel mercato arrivasse un vero incontrista, alla Allan per intenderci, allora la rosa sarebbe abbondante e completa".