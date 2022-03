Gazzetta - Nuova maglia celebrativa dedicata a Maradona col Milan: ecco i precedenti

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la scelta del club di scendere in campo con una nuova maglia celebrativa per la sfida al Milan:

Nel nome di Diego: ancora una volta Napoli chiede aiuto alla sua divinità che tanta gioia ha regalato alla sua gente. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la scelta del club di scendere in campo con una nuova maglia celebrativa per la sfida al Milan: "Al Maradona domenica sera ci sarà il tutto esaurito - poco più di 40 mila spettatori di più non si può e i tifosi fanno un appello: 'Andiamo tutti in azzurro allo stadio' - e la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo con una nuova maglia di colore rosso che ripropone il viso digitalizzato del fuoriclasse argentino: sarà la quarta casacca della serie in edizione limitata e l’undicesima diversa che il Napoli vestirà in questa stagione.

Per gli amanti della cabala il Napoli con Maradona addosso finora ha ottenuto tutti i risultati: pari (col Verona 1-1), sconfitta (Inter 3-2) e vittoria (Lazio 4-0). L’ultima volta fu il 28 novembre, quando si ricordò Diego a un anno dalla scomparsa e non c’è dubbio quella sera si vide il Napoli più spettacolare contro Maurizio Sarri e nello stadio di Fuorigrotta pieno di gente ed entusiasmo, proprio come capiterà domenica sera contro il Milan di Pioli.