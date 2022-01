Gazzetta - Osimhen freme e può tornare titolare nel derby: è in vantaggio su Mertens

"Victor Osimhen ha già preparato la danza del gol. Freme nell’attesa dell’abbraccio del Maradona". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, raccontando della forte possibilità che Victor Osimhen parta dall'inizio nel derby di oggi: "Contro la Salernitana il bomber è pronto al ritorno da titolare.

[...] Da oggi Spalletti potrà tornare a fare affidamento a tempo quasi pieno di Osimhen. Il nome dell’ex Lilla è in ballottaggio con quello di Mertens per essere l’avamposto offensivo contro la Salernitana. Ma le preferenze si spostano a suo favore. Non potrà reggere tutti i novanta minuti. O meglio va gestita una condizione che ancora deve essere integrata sul piano atletico".