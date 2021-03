Gazzetta - Ospina vicino al rinnovo: Meret può raggiungere Ancelotti

Potrebbero esserci novità importanti per il futuro della porta azzurra col dualismo Ospina-Meret che potrebbe presto interrompersi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive, a tal proposito: "A Napoli si profila il rinnovo di David Ospina e ciò non tranquillizza Alex Meret. Il portiere friulano ha fatto presente la sua ambizione a giocare da titolare. Così non sfugge il feeling con Ancelotti, che potrebbe chiamarlo all’Everton".