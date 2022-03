Gazzetta pazza di Osimhen: "Un Tiramolla con la forza di braccio di ferro"

Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport celebra la grande vittoria degli azzurri contro l'Hellas, sottolineando la prestazione super di Osimhen

Non sarà più tempo di parole, come ha sentenziato Luciano Spalletti, ma riscatto e rivincita ci stanno bene in mezzo ai poderosi fatti mostrati dal Napoli al Bentegodi. Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport celebra la grande vittoria degli azzurri contro l'Hellas, sottolineando la prestazione super di Victor Osimhen.

"La stagione scorsa il Napoli qui perse l’accesso alla Champions, stavolta evita che Verona le sia fatale anche per la corsa scudetto e anzi si rilancia come meglio non poteva. Supera l’Inter al secondo posto e tiene il passo del Milan. Ci riesce, indovinate un po’, con quel satanasso di Victor Osimhen, un Tiramolla con la forza di braccio di ferro. Elastico e potente, fa dire al suo allenatore che può diventare un...toppissimo.

La doppietta del nigeriano è d’autore: prima sblocca con la specialità della casa, il colpo di testa, e poi la mette al sicuro da centravanti d’area con un tocco preciso. Il bel Verona di questi tempi, in emergenza per le assenze, non può che arrendersi".