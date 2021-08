Gazzetta - Perso Palmieri, ora Giuntoli torna su Mandava: la richiesta è la stessa

Chiusa l’operazione Juan Jesus in meno di 24 ore, il Napoli ha visto sfumare invece la pista Emerson Palmieri. Era la prima scelta di Cristiano Giuntoli da diversi mesi, ma l’impossibilità di investire - scrive la Gazzetta dello Sport - ha precluso al ds azzurro ogni possibilità. Ora il Napoli proverà a convincere il Lille a cedere in prestito Reinildo Mandava, ma il problema è sempre lo stesso con i francesi che vogliono cederlo a titolo definitivo. L’operatività del Napoli sul mercato è soltanto marginale perché - si legge - Aurelio De Laurentiis non vuole attingere nemmeno un euro dalle sue riserve