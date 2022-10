Gazzetta - Raspadori show, 35mln ben spesi: nessuno si aspettava un impatto simile

Jack Raspadori si è messo al centro del Napoli e non lo sposti più. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Jack Raspadori si è messo al centro del Napoli e non lo sposti più. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con un ampio focus dedicato al talento azzurro. Il quotidiano aggiunge: "Spalletti in estate ha spinto per avere il folletto cresciuto al Sassuolo. E il presidente Aurelio De Laurentiis, si è convinto a investire la cifra più alta su un giocatore italiano: 30 milioni più 5 di bonus. Oggi quella scelta sta “pagando” eccome, ma quando a fine agosto Giacomo Raspadori mise piede a Napoli probabilmente nemmeno il club e Spalletti pensavano a una esplosione così repentina del bolognese classe 2000".