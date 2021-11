Gazzetta - Recupera Insigne, ma serve cautela: anche martedì si era già allenato

Dall’allenamento di ieri sono arrivati buoni segnali per Luciano Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport in merito al recupero di Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz che hanno svolto tutto l'allenamento in gruppo e sembrano recuperati. Giusto avere un po’ di cautela, visto che "Insigne martedì scorso si era allenato bene e poi mercoledì ha avuto un risentimento che ne ha bloccato il viaggio in Polonia. Ma non c’è dubbio, senza nulla togliere agli altri, che il recupero più importante sia quello del nigeriano, dimostratosi dirompente in questa prima parte di stagione. Un centravanti per certi versi unico, almeno nel panorama italiano".