Gazzetta - Ricambio ambizioso e bilancio sistemato: mercato da 7,5. Solo Roma e Juve meglio

La sessione estiva del calciomercato si è chiusa e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola assegna i voti alle 20 squadre di Serie A. Juventus e Roma, secondo la Rosea, hanno fatto il mercato migliore e meritano l'8 in pagella. Subito dietro il Napoli, accompagnato da Milan e Torino, con una campagna acquisti da 7,5. E sulla compravendita azzurra il quotidiano milanese dà il seguente giudizio:

"Il Napoli non ha avuto paura delle sue ombre e chiude questo mercato con alcune liete novelle. Kim è partito bene, i paragoni con Koulibaly non lo hanno intimidito. E il georgiano Kvaratskhelia è addirittura già diventato un idolo dei tifosi, orfani di Insigne. Sono le storie esemplari di un cambio generazionale che ha visto Raspadori prendere il posto di Mertens e Simeone rilevare Petagna. Invece Ndombele al posto di Fabian Ruiz ha bisogno di un po’ di rodaggio. In ogni caso Spalletti non può lamentarsi e De Laurentiis ha sistemato il bilancio".