Gazzetta - Spalletti cambia i piani e passa al 4-3-3. Ma il 4-2-3-1 è solo rimandato

Nel corso del ritiro di Dimaro Luciano Spalletti ha provato per tutto il tempo un Napoli con il 4-2-3-1, poi l'ultima amichevole contro la Pro Vercelli ha modificato i suoi piani a causa dell'infortunio rimediato da Diego Demme e che lo terrà fuori per un paio di mesi. Così, oggi contro l'Ascoli, dovremmo vedere un Napoli ancora con il 4-3-3, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Qualcosa è cambiato nelle intenzioni iniziali dell’allenatore. L’infortunio di Diego Demme gli ha imposto di rivedere un po’ la questione tattica. Senza il tedesco potrebbe schierare Stanislav Lobotka al fianco di Fabian Ruiz, nella mediana a due. Ma negli ultimi allenamenti, ha provato il 4-3-3 con l’arretramento di Zielinski sulla linea dei centrocampisti.

[...] Il 4-2-3-1, dunque, è soltanto rimandato a quando l’allenatore avrà a disposizione un mediano in grado di dare equilibrio al gioco e di saper agire dinanzi alla difesa. Demme dovrà stare fuori un paio di mesi, salvo complicazioni. E, fino ad allora, dovrebbe essere esclusa l’idea del doppio mediano. Nel ruolo ricoperto dal tedesco potrebbe giocare Fabian Ruiz, ma il tecnico non lo vede in quella posizione".