Gazzetta - Spalletti e ADL hanno chiarito le incomprensioni? Risposta arriverà alle prime difficoltà

Non ci nascondiamo dietro un dito: nella primavera scorsa il rapporto fra il presidente e l’allenatore ha accusato più di uno scricchiolio, poi ogni cosa è tornata al suo posto. La Gazzetta dello Sport scrive dei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti.

I due in privato se le “cantano” senza remissione di peccati e speriamo che sia davvero così. Perché l’intesa sulle scelte di fondo estive, che sono state radicali, dovevano essere condivise. Il tecnico ha detto la sua ed è stato accontentato per quanto possibile in un mercato intelligente che ha creato per il club: ricchezza con investimenti adeguati ai parametri finanziari, con un taglio importante al monte ingaggi.

Sacrifici che al momento non si avvertono nella qualità della squadra allestita. E qui i meriti vanno anche al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, brillante in diverse operazioni fondamentali. La domanda non è capziosa: si sono chiariti Spalletti e De Laurentiis sulle incomprensioni di primavera? Perché se la risposta è sì, tecnico e club non ripeteranno errori commessi e ne faranno tesoro. Perché per ora tutto fila liscio, ma è nei momenti di difficoltà, su come si reagisce, che si misurano la forza di una squadra e di un club.