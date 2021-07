Gazzetta - Spalletti sa tutto: non ci saranno spese folli e può partire anche Insigne

Oggi De Laurentiis incontra Spalletti, ma il tecnico conosce già le linee guida del mercato: "Non ci saranno spese folli, Spalletti è stato informato che gli eventuali investimenti saranno ridotti, che non ci saranno giocatori incedibili dinanzi a offerte vantaggiose. Ciò significa che, ipoteticamente, potrebbe andare via qualcuno tra i vari Koulibaly, Fabian Ruiz, Lozano. Finanche Lorenzo Insigne, se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, al momento difficile da conciliare con le esigenze delle parti. C’è una differenza di un milioni che balla tra la richiesta e l’offerta".