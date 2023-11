Gazzetta - Spalletti via perché con ADL rapporto sotto zero, ma disse una frase sincera

TuttoNapoli.net

Come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Spalletti di fatto ha lasciato perché il rapporto col presidente De Laurentiis era sotto zero e non era possibile continuare da separati in casa. Ma quando lo stesso attuale commissario tecnico della Nazionale sosteneva: «Non so se riuscirò ancora a metterci le stesse forze mentali per guidare il Napoli», non era una bugia o una ruffianata nei confronti di una città che adora e che tanto gli ha dato.