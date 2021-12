Gazzetta su Lobotka: "Ex oggetto misterioso, a Napoli a lungo si è dibattuto sulla sua circonferenza vita"

A Napoli a lungo si è dibattuto sulla circonferenza vita di Lobotka e del suo mancato adattamento al calcio italiano. Si parla del momento del centrocampista slovacco sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ne sottolinea la crescita in questa stagione grazie al lavoro di Spalletti.

"L’ex oggetto misterioso. Di Lobotka parlavano tutti bene ma fino a poco più di un mese fa ancora il suo calcio, massimo a due tocchi, si era visto poco. Poi l’eccellente partita con la Lazio e la successiva buona prova - sfortunata per il riacutizzarsi di un problema muscolare - contro l’Atalanta. Ha recuperato in extremis per San Siro e appena è entrato in campo ha fatto girare subito la squadra da consumato ed esperto regista. E dire che con Fabian e Anguissa che giravano benissimo e poi Demme, sembrava che per lo slovacco non ci fosse spazio. Altro giocatore riattivato da Spalletti".