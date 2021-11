Gazzetta sulla Coppa d'Africa: "È la nuvola che incombe sul cielo luminoso del Napoli"

La nuvola che incombe sul cielo luminoso del Napoli capolista. Si parla ancora della Coppa d'Africa sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si proietta già a gennaio quando Spalletti dovrà rinunciare ad elementi fondamentali per il suo gioco: "Un rebus sul cammino della squadra di Spalletti. Al via del 2022 la Coppa d’Africa (in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio) porterà via tre titolarissimi come Kalidou Koulibaly (Senegal), Zambo Anguissa (Camerun) e Victor Osimhen, oltre ad Adam Ounas (Algeria).

In pratica, mancherà l’intera spina dorsale della squadra giunta in vetta alla classifica, in condominio con il Milan. In questo avvio di stagione, Spalletti ha saputo rimediare a diverse situazioni di emergenza, ma è anche vero che la contemporanea assenza di tre big produce inevitabili ansie e incertezze.