Gazzetta sulle parole dell'agente di Kvara: "Che senso ha parlarne ora? Forse c'è un motivo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta le parole dell'agente di Kvaratskhelia che ha confermato l'interesse di Psg e Barcellona per il suo assistito e ha detto che "a maggio sarà tutto più chiaro".

Il quotidiano scrive: "A maggio mancano tre mesi e tutti sanno che Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Kvara dovranno incontrarsi per parlare di rinnovo, che senso ha ritornarci ora, in un momento negativo per il Napoli e di grande difficoltà per lo stesso Khvicha, sostituito nelle ultime due gare dopo prove mediocri? La sensazione è che Jugeli voglia mettere pressione al Napoli, con modi da rivedere".