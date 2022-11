Gazzetta - Troppe botte e stress fisico: così è nato lo stop di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

Aiuto, si è bloccato Kvaratskhelia, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della mancata convocazione per una forma acuta di lombalgia: "Spalletti già per due volte ha rinunciato a Kvaratskhelia dall’inizio, contro il Lecce (quando poi il georgiano è subentrato a gara in corso) e contro i Rangers (quando invece non c’è stato bisogno del suo apporto). Dunque, il Napoli può ovviare a un’assenza così importante ma certamente con Kvara in campo sarebbe stata tutta un’altra musica, visto che anche a Liverpool il georgiano le ha suonate al diretto avversario Alexander Arnold. A proposito, proprio dopo il match di Anfield, il talento del Napoli aveva manifestato qualche problemino alla schiena dovuto alle tante botte subite di recente ma anche al fatto che lo stress fisico e psicologico cui sono sottoposti i calciatori del suo livello è enorme".