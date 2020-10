Gazzetta va giù pesante: "Napoli è sparito, svanito l'effetto bolla come se fosse di sapone"

Il Napoli è sparito: così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport all'indomani del ko interno in Europa League contro l'Az Alkmaar. La rosea attacca duramente gli azzurri per il passo falso all'esordio internazionale: "Clamoroso al San Paolo. Qui segnano ed esultano solo gli olandesi. Era capitato sabato a Lammers - dopo che però l’Atalanta era stata sommersa di gol - stavolta il protagonista è Dani de Wit, un centrocampista offensivo 22enne che il tecnico Slot inventa falso nueve per mascherare le assenze da Covid del falcidiato Az Alkmaar. Dopo una vigilia travagliatissima il club biancorosso forse neanche pensava di poter uscire vittorioso da questo turno.

Parte invece in salita il cammino europeo dei ragazzi di Gattuso, apparsi lenti e prevedibili, nemmeno lontani parenti dei protagonisti della spettacolare prestazione di sabato. In controtendenza l’Europa per le italiane, con il Napoli che appariva fra le nostre squadre più in forma del campionato e che esce invece battuto in questo esordio. L’effetto bolla è svanito come se questa fosse di sapone. Eppure non può esserci stanchezza in questa fase".