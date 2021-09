Gazzetta - Vedi Napoli e poi godi! Calcio spettacolare per il sogno scudetto

Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli dopo lo show sul campo della Sampdoria, gara senza storia, con protagonisti diversi azzurri, Osimhen su tutti. La squadra azzurra piace e si diverte, anche i giornalisti apprezzano: "Vedi Napoli e poi godi. La squadra di Luciano Spalletti torna in testa alla classifica con un calcio meraviglioso, che sgorga in modo naturale dalla testa e dai piedi di giocatori chiaramente consapevoli delle clamorose potenzialità. Del Napoli che ha schiantato la Sampdoria a Marassi, è piaciuto praticamente tutto: la serenità con la quale ha approcciato una partita delicata, quasi un primo crash-test sul modo in cui questi ragazzi dovranno affrontare la pressione della vittoria a tutti i costi per inseguire lo scudetto".