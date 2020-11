Gazzetta - Zielinski la chiave di Gattuso: rifinitore o mezzala, con lui doppio modulo in corsa

Napoli cambia nella testa più che nel sistema, titola quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito alla sfida con la Roma, sottolineando che nonostante le critiche al 4-2-3-1 Gattuso sta insistendo con la squadra su quello da cambiare nella testa più che a livello tattico. Nonostante questo, però, l'assenza di Osimhen anche contro la Roma può far tornare viva l'ipotesi 4-3-3: l'idea di Gattuso in realtà è che col recupero di Zielinski - la migliore notizia della serata di giovedì - si può avere un'altra lettura tattica secondo le situazioni che si sviluppano. Il polacco ha mostrato di poter fare il trequartista dietro la punta, che sarà Mertens ma all'occorrenza può ricoprire una posizione a lui ancora più consona di mezzala sinistra.