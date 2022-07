Gazzetta - Zielinski, tocca a te: la grande occasione con la fiducia di Spalletti

Il Napoli cerca un nuovo leader, Zielinski ha la grande occasione, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cerca un nuovo leader, Zielinski ha la grande occasione, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del polacco che ha iniziato alla grande con Spalletti per poi perdersi nel finale. Con Deulofeu ancora bloccato dalle uscite, sarà ancora il polacco la fionda per Osimhen: "Piotr è spesso croce e delizia per i suoi compagni di squadra oltre che per i tifosi perché capace di grandi giocate ma quasi mai con la continuità dei grandi campioni. Inoltre, proprio l’intesa con Osimhen andrà perfezionata perché Zielu è sembrato quasi a disagio con i movimenti del nigeriano, spesso poco incline a venire incontro al polacco per dargli una soluzione.

Si presenterà a Dimaro con il galloni da titolare per assenza di concorrenti ma anche perché se Spalletti lo ha spesso preferito a Mertens vuol dire che crede fermamente nella capacità del polacco di dare equilibrio e cambio di passo alla squadra. Zielinski è una certezza nel Napoli delle incertezze, quello che aspetta di sapere il futuro di Ruiz e di Koulibaly".