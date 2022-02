KKN - Nessun altro guaio per Osimhen: fasciatura al ginocchio è solo una cautela in vista della Lazio

Al minuto 74 di Napoli-Barcellona Victor Osimhen è stato sostituito, dopo una partita da migliore in campo per quel che riguarda gli azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al minuto 74 di Napoli-Barcellona Victor Osimhen è stato sostituito, dopo una partita da migliore in campo per quel che riguarda gli azzurri. Quand'è andato in panchina, gli è stata applicata una fasciatura al ginocchio destro (come si nota nell'immagine dell'articolo), insieme alla borsa del ghiaccio, evidentemente per favorire il recupero muscolare in vista del prossimo match con la Lazio.

Solo cautela con Osimhen

Vedendo quella fasciatura, qualcuno ha pensato a nuovi guai per il centravanti nigeriano. Ma, come specifica Radio Kiss Kiss Napoli, si tratta di una fasciatura cautelativa, com'era già accaduto nelle partite scorse. Il Napoli già da un po' infatti sta gestendo l'ex Lille, che non è al 100% della condizione ed è reduce da un lungo stop.