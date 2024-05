L'Equipe - Kvara ha detto sì al PSG! Ma l'accordo tra parigini e Napoli è difficile

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è uno degli obiettivi prioritari del PSG per quest'estate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è uno degli obiettivi prioritari del PSG per quest'estate. Il georgiano ha confermato al club parigino il suo desiderio di unirsi alla Ligue1. Il PSG ora deve trovare un accordo con il Napoli, un'impresa non facile. A riferirlo è L'Equipe, che domani riporterà la notizia in prima pagina.

In settimana Mamuka Jugeli,agente di Kvara, aveva rivelato dell'offerta arrivata al suo assistito dal PSG, ma per il Napoli il georgiano resta incedibile a meno di un'offerta folle. Intanto il club di De Laurentiis continua a lavorare sul prolungamento del contratto.

La valutazione. Sempre secondo L'Equipe il PSG valuterebbe Kvara circa 60 milioni di euro, una cifra certamente bassa per il Napoli, con la possibilità di inserire nell'affare anche delle contropartite. In casa Napoli la valutazione del classe 2001 è superiore: determinante sarà anche la volontà del nuovo tecnico, Antonio Conte, che proprio su Kvara, assieme a Di Lorenzo, vorrebbe far ripartire un nuovo ciclo. Da capire a questo punto che cosa accadrà nel corso delle prossime settimane e se il giocatore metterà pressione al club per partire.