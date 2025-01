Mirror - C'è l'ok di Garnacho, ma il Man United rifiuta la prima offerta: cifre e dettagli

vedi letture

Il Manchester United ha respinto un'offerta da 40 milioni di sterline (47,5 milioni di euro) del Napoli per Alejandro Garnacho. Gli azzurri considerano il talento argentino l'obiettivo principale per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. Nonostante il forte interesse del giocatore per un trasferimento a Napoli, i Red Devils restano fermi nella loro valutazione: serviranno almeno 60 milioni di sterline per chiudere l’affare.

Garnacho, 20 anni, si era imposto come un elemento chiave sotto la guida dell’ex tecnico Erik ten Hag, tanto da vincere il Puskas Award 2024 grazie a una spettacolare rovesciata contro l’Everton. Tuttavia, con l’arrivo di Ruben Amorim in panchina, l’argentino ha visto diminuire il suo minutaggio, scendendo in campo da titolare solo una volta nelle ultime otto partite, durante la vittoria in FA Cup contro l’Arsenal lo scorso fine settimana.

Il Napoli dovrà ora decidere se rilanciare l’offerta per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico europeo.