I quotidiani bocciano Gattuso: "Il veleno lo ha ingerito, il Napoli non ha equilibrio! Troppi ko 5"

Bocciatura totale per Rino Gattuso dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Voti bassi da parte di tutti i quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova in panchina è da 5.5: "Niente da fare, il veleno richiesto ai suoi è stato costretto a ingerirlo. Questa squadra non ha equilibrio".

Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "E' dura ignorare le statistiche, ma c'è una gestione dei momenti che va analizzata: cinque sconfitte in campionato sono un'esagerazione". Netta la bocciatura del Corriere della Sera: voto 5.