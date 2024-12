I quotidiani bocciano Lukaku: "Problema serio, è leggibile e non tira mai"

Prova da dimenticare quella di Romelu Lukaku contro la Lazio. 5 in pagella e nessun tiro in porta. Ecco i giudizi dei quotidiani oggi in edicola.

Voto 5 La Gazzetta dello Sport: "Problema serio: leggibile nei movimenti, non trova la profondità, non riesce a girarsi per puntare. E non calcia mai".

Voto 5 Corriere dello Sport: "Sculettate solite per fare da sponda. Ha solo aperto spazi, mai al tiro".

Voto 5 Tuttonapoli: "Pochi palloni giocabili, ma spesso in ritardo sui crossa che arrivano in area".