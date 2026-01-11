Lang in discussione: il Napoli può aprire alla cessione e ha già individuato il sostituto

Il futuro di Noa Lang torna sotto la lente d’ingrandimento. Dopo una fase in cui sembrava destinato alla riconferma, la posizione dell’esterno olandese al Napoli è tornata in discussione. Lo segnala il Corriere dello Sport, che parla di uno scenario nuovamente aperto in questa finestra di mercato.

Oggi Lang scivolerà in panchina dopo il rilancio dal primo minuto contro il Verona, un segnale che alimenta i dubbi sulla sua permanenza. Intanto dalla Turchia si sono mossi in due: il Galatasaray ha manifestato interesse concreto, ma anche il Besiktas ha chiesto informazioni.

In caso di addio, il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già individuato il possibile sostituto: Daniel Maldini dell’Atalanta. Una pista da seguire con attenzione nelle prossime ore.