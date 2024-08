Rai - Osimhen-Arsenal non decolla, rispunta l'Arabia. E Lukaku è sempre in attesa

Non decolla l'operazione Arsenal-Oshimen. Non ci sono novità per il futuro del bomber nigeriano. Le ultime al Tg Rai dall'esperto di mercato Ciro Venerato: "Per ora i Gunners non hanno intenzione di formulare proposte ufficiali al Napoli. Fumata grigia per la dirigenza azzurra ed il tempo inizia ad essere tiranno. Lukaku scalpita ma anche oggi dovrà rinunciare a fare valigie. Definito impossibile lo scambio last-minute col Chelsea.

Lukaku può arrivare solo attraverso una singola trattativa. Se non dovessero esserci sbocchi europei, Oshimen potrebbe andare in Arabia. Ma al momento siamo nel campo della mera ipotesi. Perché fino a stamattina nessun club arabo ha chiesto l'attaccante nigeriano. Questo arriva da fonti autorevole e soprattutto credibili".