Rai - Osimhen, super rinnovo o cessione per 140mln. Ounahi lontano. Novità su Demme, Zerbin e Sirigu

Nel corso del Tg Sport, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sul Napoli.

Mercato in uscita: "Le voci su Victor Osimhen ed il Manchester United: sono infondate. Il Napoli ed il procuratore del ragazzo valuteranno il da farsi solo a fine stagione: o rinnovo a cifre importanti o cessione per circa 140 milioni. Infine novità su Diego Demme, Alessio Zerbin e Salvatore Sirigu: "Demme resta a Napoli. Su Alessio Zebrin spunta il Lecce, dopo Bologna e Sampdoria. Nei prossimi giorni in chiusura il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, in prestito, e di Pierluigi Gollini a Napoli, con diritto di riscatto".