Repubblica - Allarme infortuni: ADL ha pregato un luminare del Gemelli di supervisionare la squadra

Allarme infortuni in casa Napoli. Tanti, troppi. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Repubblica con un articolo a firma di Antonio Corbo: "Non sarebbe male stamane una visita del presidente in ritiro. Meglio spargere serenità. De Laurentiis ha fatto già abbastanza. Ha pregato un suo amico romano, un luminare del Policlinico Gemelli, perché conceda una supervisione alla squadra lacerata da insulti muscolari. Una tutela allo staff medico che deve purtroppo tenere la contabilità degli infortuni. Non è un bel periodo neanche per loro. Ma un chiarimento va forse tentato tra Spalletti e lo staff dei preparatori, senza escludere una indagine in campo medico".