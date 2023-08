Repubblica - Allarme rosso, manca sostituto Kim: perché Garcia non ha insistito?

Alla prima giornata, contro il Frosinone, è toccato a Juan Jesus affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa

Alla prima giornata, contro il Frosinone, è toccato a Juan Jesus affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa. Oggi, al debutto in casa, al Maradona, con il Sassuolo ci sarà spazio ancora per l'ex Inter e Roma dall'inizio. Natan partirà nuovamente dalla panchina. Su questo tema si è espresso Antonio Corbo nel suo fondo su La Repubblica:

"Manca il sostituto di Kim. Allarme rosso. Bene Juan Jesus, ma con Kim eccellente per tempismo, personalità e visione il Napoli passava in un lampo dalla fase passiva all’attiva. L’ufficio acquisti attuale insegue nomi e giocatori con ingaggi a fisco agevolato. Deve invece chiedersi: al Napoli chi manca, chi somiglia davvero a Kim, dove lo trovo? Era il primo obiettivo. Garcia perché non ha insistito? Appena possibile, ce lo spieghi".