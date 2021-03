Repubblica annuncia: "Lozano sarà convocato per il Milan! Non vede l'ora di tornare in campo"

Ottime notizie per Rino Gattuso, che ritrova Hirving Lozano per la gara di domenica sera contro il Milan. Il calciatore messicano ha avuto l'ok dallo staff medico per allenarsi in parte col gruppo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che le probabilità che possa essere convocato sono concrete e in aumento. Il messicano vuole esserci a ogni costo e sta mordendo il freno da un po' di tempo. Il Chucky manca dallo scorso 13 febbraio quando si infortunò contro la Juve. Ha saltato sei partite e ora vuole recuperare il tempo perduto.