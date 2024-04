Repubblica - Il possibile 6° posto Champions riaccende le speranze, ma ad Empoli sarà battaglia

L’Uefa ha certificato ieri che persino il sesto posto potrebbe valere la qualificazione Champions (se Roma o Atalanta vincono da quinte l'Europa League)

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’Uefa ha certificato ieri (come anticipato da Tuttonapoli) che persino il sesto posto potrebbe valere la qualificazione Champions (se Roma o Atalanta vincono da quinte l'Europa League) ed i tifosi del Napoli si sono subiti rimessi a fare calcoli, sognando una rimonta in extremis nelle ultime sei giornate del campionato, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica sottolineando però che c’è bisogno innanzitutto di una reazione d’orgoglio da parte degli azzurri quest'oggi ad Empoli.

Al Castellani sarà battaglia: "Gli azzurri dovranno avere in campo le stesse motivazioni degli avversari, per cercare poi nel corso della gara di mettere le mani sulla vittoria grazie alla loro superiorità tecnica, mostrata però solamente di rado nel corso della stagione. Calzona si aspetta molto in particolare da Osimhen e Kvaratskhelia, che avrebbero in teoria il talento e la forza fisica per fare la differenza in una sfida del genere anche da soli, a patto di ritrovare per almeno 90’ la forma smagliante della indimenticabile a cavalcata verso lo scudetto".