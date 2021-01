Repubblica - In scadenza e poco sicuro: Maksimovic perde il posto da vice Koulibaly e Manolas?

Nelle ultime partite Nikola Maksimovic è stato chiamato a sostituire Kalidou Koulibaly, infortunato, ma le sue prestazioni non hanno pienamente convinto. Così, stando a quanto raccontato da La Repubblica, il difensore serbo è stato scavalcato da Amir Rrahmani nelle gerarchie, almeno per la sfida contro l'Udinese: sarà l'ex Hellas Verona ad andare in campo e non Maksimovic.

I MOTIVI - Il quotidiano scrive che a pesare su questa probabile esclusione per il match in programma oggi alle 15 al Friuli ci sono sicuramente le prestazioni deludenti delle ultime due sfide, specie quella con lo Spezia, ma anche la vicenda di un contatto ormai in scadenza e mai rinnovato potrebbe influire. A giugno l'ex Torino si libererà a parametro zero e l'accordo per il prolungamento continua a non arrivare.