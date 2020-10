Repubblica - Insigne, solo una contrattura: vorrebbe essere convocato per il Sassuolo

Sospiro di sollievo per Lorenzo Insigne. Gli esami ieri hanno evidenziato solo una lieve contrattura, dopo lo stop con la Real Sociedad che aveva fatto pensare ad una ricaduta, e le condizioni del capitano verranno valutate giorno per giorno in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il capitano azzurro vorrebbe addirittura essere convocato per domani, per accomodarsi in panchina, ma tutto dipenderà dall'allenamento di oggi perchè l'orientamento chiaramente è di non forzare e magari puntare a recuperare per la sfida di giovedì contro il Rijeka.