Repubblica - Manolas può partire: c'è l'Olympiacos, ecco la richiesta del Napoli

A sorpresa a lasciare Napoli potrebbe essere Kostas Manolas. Secondo quanto riferisce quest'oggi Repubblica, il difensore non mai nascosto la volontà di tornare a casa e c'è l’Olympiacos che sta pensando di presentare un’offerta. Per strapparlo al Napoli serve una proposta tra i 15 e i 18 milioni, ma l'ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del giocatore Manolas, oltre 4mln di euro, ma l'affare può decollare nei prossimi giorni. Per lui il Napoli è disposto ad ascoltare offerte, ma poi servirà rinforzare il reparto arretrato che adesso conta appena di tre centrali dopo la cessione di Luperto.